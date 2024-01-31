“البصمة” تربك مدارس “بريدة”

حالة من الارتباك تعيشها مدارس مدينة بريدة قبل يوم من تطبيق قرار مدير تعليم القصيم محمد سليمان الفريح، القاضي بتطبيق البصمة على مدارس البنين في بريدة.
تواصل بعض الكوادر التعليمية في مدارس بنين بريدة بأخبار24 وأبدوا استياءهم من القرار الذي جاء بدون تأهيل مدراء المدارس، وبدون دورات أو تدريب أو ورش عمل على البصمة وكيفية التعامل معها وتطبيقها وآلية تنظمها، خصوصاً أنهم يجهلون التعامل معها، لا سيما أن بعض المدارس فيها عدد كبير من المعلمين يتجاوز 50 معلماً.
الكوادر التعليمية والإدارية بمدارس البنين ببريدة طرحت عدداً من التساؤلات الأخرى على إدارة تعليمها من أبرزها لماذا تطبيق البصمة على مدارس البنين في بريدة فقط؟ وإذا كان الدوام 7 ساعات كما ذكرت الإداره فسيكون خروج جميع معلمي مدارس بريدة 2:30، أي بعد خروج الطلاب بساعتين تزيد أو تنقص على حسب المرحلة، فهل هم ملزمون بانتظار البصمة في الساعة 2:30؟
كما تساءل العاملون بمدارس البنين ببريدة حول استناد الإدارة بتحديد وقت الدوام بـ 7 ساعات بلائحة الموارد البشرية التي تختص بالموظفين، وجاء فيها أن الدوام يبداً من 7:30 إلى الساعة 2:30 بينما المدارس تختلف في خروج طلابها وهذا موحد في المملكة العربية السعودية ففي الطفولة المبكرة قبل 12 وكذلك في الروضات وفي المتوسطات والثانوية بعد الظهر؛ وهذا يعني أن يبقى المعلمون في مدارسهم بعد خروج الطلاب إلى 2:30 ظهراً. وفق “أخبار 24”.
ومن علامات الاستفهام التي طرحها العاملون بمدارس بريدة أن الوزارة أصدرت تعاميم سابقة تؤكد على أن عمل المعلمين يبداً في البداية قبل موظفي الدولة حيث الطابور الصباحي، خصوصاً أن الدوام الصيفي يبدأ 6:45 وينتهي بانتهاء اليوم الدراسي للطلاب، معتبرين أن إدارة تعليم القصيم خالفت هذا التعميم.
وأكدوا أن تطبيق مدارس بريدة للبنين لـ”البصمة” دون باقي مناطق المملكة أحدث استياءً كبيراً بين الوسط التعليمي في القصيم؛ كونهم جزءاً من منظومة التعليم في الوزارة، خصوصاً أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بتطبيق البصمة في المدارس، مشددين على أنه على الإدارة تطبيق كامل بنود اللائحة أو تركها كاملة.