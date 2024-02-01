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جديد الخرج > وكيل محافظة الخرج يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء
01/02/2024   1:32 م

وكيل محافظة الخرج يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء

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تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله ورعاه- بإقامة صلاة الاستسقاء في عموم مناطق المملكة.

أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء بجامع الملك عبدالعزيز بالخرج اليوم الخميس الموافق ١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ يتقدمهم سعادة وكيل محافظة الخرج الأستاذ بندر بن محمد آل مهنا

وأمّ المصلين الشيخ الدكتور فهد منصور الودعاني موصيًا في خطبته بتقوى الله حق التقوى، وإخلاص الدعاء، والتضرع والإنابة إليه سبحانه وتعالى، داعيًا إلى كثرة الاستغفار.

كما أدى الصلاة عدد من مديري الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين.

وكيل محافظة الخرج يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء

جديد الخرج
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