تدريب على قيادة “القطارات” منتهٍ بالتوظيف

فتح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، باب استقبال طلبات التسجيل للدراسة في برنامج الدبلوم المتخصص في مجالات قيادة القطارات، والإشارات والتحكم، وصيانة القاطرات والعربات، وصيانة البنية التحتية.
وأوضح المعهد أن البرنامج التدريبي ينتهي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، مشيرا إلى استمرار استقبال طلبات التسجيل حتى 17 فبراير الجاري من خلال موقع المعهد.
ولفت مدير عام معهد “سرب”، المهندس عبدالعزيز الصقير، أن البرنامج التدريبي يبدأ في 16 أبريل المقبل بمقر المعهد بمدينة بريدة، مبيناً أن البرنامج يقدم تخصصات حيوية تقوم عليها صناعة الخطوط الحديدية، وتنتهي بتأهيل المتدرب بعد اكتمال مدة التدريب التي تستمر لمدة عامين ونصف، تتضمن سنة تحضيرية يتلقى خلالها المتدرب تعليمًا مكثفًا باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك يستكمل المتدرب دراسة التخصص والتدريب على رأس العمل لمدة سنة ونصف.
وأكد أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 2000 ريال للسنة التحضيرية، و3000 ريال للسنة والنصف التخصصية، ويتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب، ويحصل على تأمين طبي، وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر سنويًا أثناء فترة التدريب.
وأبان أن الشروط العامة للقبول في البرنامج تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على الثانوية العامة “علمي” بمعدل لا يقل عن 80%، وأن لا تقل درجته في اختبار “قياس” عن 70%، وأن لا يزيد عمره على 23 عامًا، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
ونوه بأن الكفاءات الوطنية الشابة تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
وفق “أخبار 24”.