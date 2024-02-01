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رياضة > الهلاليون ينتظرون قرار “الآسيوي” حول “kingdom arena”
01/02/2024   9:13 ص

الهلاليون ينتظرون قرار “الآسيوي” حول “kingdom arena”

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ينتظر الهلاليون القرار النهائي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول إقامة مباريات الفريق الكروي الأول في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا في ملعب النادي الجديد kingdom arena في حال استيفائه كل الشروط والمواصفات.

وأفادت مصادر “سبورت 24” بأن الجهة المختصة في الاتحاد الآسيوي دوّنت بعض الملاحظات التي يجب على الهلاليين إعادة النظر فيها ليستوفي الملعب كل الاشتراطات اللازمة لاحتضانه المباريات القارية المقبلة.

وينتظر القائمون على الملعب من مهندسين ومشرفين انتهاء بطولة كأس موسم الرياض ثم نزال الملاكمة التابع لأنشطة الموسم للعمل على تنفيذ وإكمال الاشتراطات المطلوبة.

وزادت المصادر أنه في حال عدم إنهاء هذه الأعمال، سيتم تثبيت إقامة مباريات الفريق الهلالي القارية كما كان مقررًا لها في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

الهلاليون ينتظرون قرار “الآسيوي” حول “kingdom arena”

رياضة
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