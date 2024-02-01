180 “بحثاً” بأولمبياد “إبداع”

يشهد أولمبياد “إبداع 2024” في مرحلته الخامسة، التي انطلقت بجامعة الملك سعود، منافسة بين 180 مشروعاً بحثياً وابتكارياً في 21 مجالاً علمياً، لاختيار 40 طالباً وطالبةً، سيتنافسون على تمثيل المملكة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024”.
وتتضمن الأولمبياد التي تستمر حتى 4 فبراير الجاري، “معرض إبداع للعلوم والهندسة”، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم في نسخته الـ14.
وأوضحت مؤسسة “موهبة” أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين هذا العام زاد بنسبة 44%، بعد أن ارتفع إلى 210 آلاف، مقارنةً بـ146 ألف طالب وطالبة العام الماضي.
ويمثل المشاركون، 32 إدارة تعليمية في 20 مجالاً، تأهلوا من المرحلة الرابعة من الأولمبياد، الخاصة بالمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة، التي أقيمت في كل من: الرياض، والدمام، وجدة، بالتعاون مع وزارة التعليم وإدارات تعليم الموهوبين بالمملكة، وشارك فيها 390 طالباً وطالبةً.
ويؤهل أولمبياد إبداع الفائزين في معرض إبداع للعلوم والهندسة، لتمثيل المملكة في معارض ومسابقات عدة رائدة على المستويين الدولي والإقليمي.
وسيتم اختيار 40 فائزاً وفائزة، سيمثل أفضلهم المملكة في معرض “آيسف” بالولايات المتحدة الأمريكية، للمنافسة على جوائز المسابقة من بين 1800 طالب، يمثلون 70 دولة حول العالم، إضافة إلى المشاركة في معارض الابتكار الدولية، مثل: آيتكس في ماليزيا، وتايسف في تايوان.
ويمر أولمبياد إبداع بـ 6 مراحل تنظيمية، تتضمن تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين، ومرحلة تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً، ورفعه على موقع “موهبة”، ثم المرحلة الثالثة، وتشمل التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين. وفق “أخبار 24”.
وإعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني، ثم المرحلة الرابعة، وتضم تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام على 3 مراحل، وإعلان المتأهلين لمعرض إبداع للعلوم والهندسة، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم.
ثم المرحلة الخامسة والخاصة بإقامة معرض “موهبة” للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة السادسة والأخيرة، وهي الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف ريجنرون”، ثم المشاركة في معرض “آيسف”.