الغطاء “النباتي” يدعم “الاستثمار” البيئي

يسعى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لدعم الاستثمار البيئي في كافة مناطق المملكة، حيث وقع المركز اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتعزيز التعاون المشترك، والعمل على تنظيم آلية دعم وتمويل مشاريع جديدة في تنمية الغطاء النباتي.
وتتضمن الاتفاقية دعم وتمكين العاملين والمرخصين المهنيين المؤهلين للاستفادة من منتجات البنك التمويلية، وتسهيل آلية استقبال طلبات التمويل من العملاء المرشحين أو المهتمين المؤهلين في مشاريع زيادة الغطاء النباتي وأعمال التشجير والاستثمار البيئي.
وتهدف الاتفاقية إلى الربط التقني المشترك بين المركز وبنك التنمية الاجتماعية، عبر منصات تسهم في تسريع آلية العمل وسرعة حصول المتقدم على التمويل المناسب لبدء ممارسة العمل الحر، في عدد من المهن والمجالات والفرص الاستثمارية التي سيقوم مركز الغطاء النباتي بطرحها.
كما وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بهدف العمل التكاملي لزيادة الغطاء النباتي ودعمًا لأعمال التشجير وامتدادًا للرقعة الخضراء. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها.