“تاسي” يستهل تعاملات “فبراير” على ارتفاع

استهلت السوق المالية السعودية تعاملات شهر فبراير(2024) على ارتفاع في مؤشرها الرئيس (تاسي) بعد انخفاضه 3 جلسات متتالية، ليقترب من تخطي حاجز 12 ألف نقطة مجدداً، صاحب ذلك تراجع السيولة المتداولة مقارنة بجلسة أمس (الأربعاء).
وبدعم من قطاعات السوق الرئيسية، أنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 11914.29 نقطة في مقابل 11796.63 نقطة أمس، بزيادة 117.66 نقطة نسبتها 1 %، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 53 نقطة نسبتها 0.44 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد انخفاضاً في السيولة المتداولة بنسبة 5 % إلى 8 بلايين ريال، في مقابل 8.7 بليون يوم الأربعاء، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 28 % إلى 363 مليون سهم، في مقابل 282 مليوناً لليوم السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 0.40 % إلى 518 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 699 سهماً بنسبة 29 %.
واستقرت 10 قطاعات من السوق في المنطقة الخضراء، منها 7 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 %، أكبرها صعوداً مؤشر التطبيقات بارتفاع 2.10 %، تلاه مؤشر الاتصالات الصاعد 1.67 %، ثم مؤشر المصارف المرتفع 1.52 %، تبعه قطاع الطاقة بزيادة 1.31 %.
وفي الجهة المقابلة انخفضت مؤشرات 11 قطاعاً، أكبرها خسارة مؤشر تجزئة الأغذية الهابط 1.32 %، تلاه مؤشر الخدمات التجارية الخاسر 0.91 %، ثم مؤشر السلع الرأسمالية المتراجع 0.80 %، فيما فقد قطاع التأمين 0.70 % من قيمته.
وطاول الصعود أسهم 89 شركة من أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، أبرزها السعودي الألماني المرتفع 8.42 % وصولاً إلى 108.20 ريال، بينما انخفضت أسعار أسهم 132 شركة، واستقرت أسهم 10 شركات مقارنة بأسعارها أمس؛ ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.799 تريليون ريال بزيادة قدرها 125 بليوناً بنسبة 1.18 %. وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) لليوم الثالثة بعد صعوده اليوم 0.82 % تعادل 206 نقاط، إلى مستوى 25192 نقطة، جاءت من تداول 1.32 مليون سهم، قيمتها 15 مليون ريال.