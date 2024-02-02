“غوغل بارد” يتيح “توليد الصور”

دعّمت شركة “غوغل” الأمريكية، نموذج الذكاء الاصطناعي “Bard” بميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء وتوليد الصور وفقاً للمطالبات النصية المُدخلة، مزودةً بخيار “إنشاء المزيد” لتوليد أكبر عدد من الصور من المطالبة النصية الواحدة.
ودمجت الشركة، وفقاً لمدونتها الرسمية، النموذج مع الأداة الأكثر تقدماً “Gemini Pro” لجعله أكثر قدرة على الفهم والتلخيص والتفكير والعصف الذهني والكتابة والتخطيط، وضمان خروجه بأفضل النتائج المرجوة.
وأوضحت أن الصيغة المثلى لطلب توليد الصور، تتضمّن تحديد نوع الصورة (مشهد طبيعي، شخصية، حيوان)، ومكوناتها الرئيسية (أشخاص، حيوانات، نباتات، ألوان)، وأسلوبها (واقعية، رسوم متحركة، كاريكاتير)، إلى جانب تحديد دقة الصورة وحجمها وصيغتها المطلوبة عند التحميل. وفق “أخبار 24”.