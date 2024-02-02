“الهلال” يواجه الغرافة القطري ودياً “السبت”

يواجه الهلال نظيره الغرافة القطري ودياً “السبت” بالدوحة، ضمن برنامجه الإعدادي، للمرحلة المقبلة من الموسم الرياضي، والتي تشهد منافسات دوري روشن، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا، بعد الفراغ من التوقف الدولي بسبب بطولة كأس آسيا قطر 2023.
وكان الزعيم نفذ برنامجا تدريبيا متكاملا طوال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جيسوس، تخللته ثلاث مباريات تجريبية، أمام كل من فريقَ الشعلة، قبل أن يخوضَ ثاني لقاءاته التجريبيّة أمام فريق الأهلي البحريني، والثالثةَ أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، ضمن مُنافسات كأس موسم الرياض.
وستغادر بعثةُ الهلال صوبَ الدوحة “الجمعة” تأهبًا لمواجهة الغرافة في رابع اللقاءات الودية، ويحتل الزعيم صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة. وفق “سبورت 24”.