“ممر سري” لتصريف “نفايات الدماغ”

حددت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد كوريا الجنوبية للعلوم، ممراً سرياً مهملاً خلف الأنف ينقل السائل الدماغي الشوكي من الدماغ إلى العقد الليمفاوية في الرقبة.
وأكدت الدراسة المنشورة بمجلة “Nature” العلمية، أن هذا الممر الذي يحمل اسم الضفيرة اللمفاوية البلعومية الأنفية له دور حاسم في تصفية الجهاز العصبي المركزي عبر تصريف السائل الدماغي الشوكي (CSF).
ولفتت إلى أن هذا الاكتشاف يساعد على فهم وعلاج الحالات المتعلقة بضعف تصريف النفايات المتراكمة بالدماغ مثل مادة “أميلويد بيتا”، والتي تسبب الاضطرابات العصبية التنكسية كمرض ألزهايمر. وفق “أخبار 24”.