“تقارير تلقائية” لحسابات وقنوات “واتساب”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على تطوير ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من إنشاء تقارير الحسابات والقنوات تلقائياً، وذلك بعد أتمتة الميزة التي أتاحها التطبيق عام 2018.
وتتيح الميزة الجديدة بعد تفعيلها، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، إنشاء تقرير شهري يقدم معلومات حول نشاط الحساب والقناة بشكل تلقائي، ما يوفّر الوقت والجهد.
وتضمن هذه الميزة تسليم المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب دون أي تدخل من المستخدم، حيث لن يضطر إلى تذكر العملية أو بدئها يدويًا في كل مرة يريد فيها تحديث الحساب أو أنشطة القناة. وفق “أخبار 24”.