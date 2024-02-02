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رياضة > “الحكمة هبة العويضي”.. خطوات نحو العالمية
02/02/2024   12:40 م

“الحكمة هبة العويضي”.. خطوات نحو العالمية

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خطفت الحكمة السعودية الدولية هبة العويضي، الأنظار بعد مشاركتها في مباريات كأس موسم الرياض على ملعب المملكة آرينا، لتؤكد على دور المرأة السعودية المتميز في الرياضة.

وشاركت الحكمة السعودية الدولية في مباريات كأس موسم الرياض كحكم رابع في خطوة مهمة في مشوارها الرياضي لا سيما أن البطولة ضمت أسماء من أهم النجوم في عالم كرة القدم، وعلى رأسهم نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتخرجت العويضي في كلية علوم الرياضة بجامعة جدة، وشقت طريقها في عالم التحكيم حتى وصلت إلى مرحلة مميزة مكنتها من الظهور في محافل مهمة آخرها كأس موسم الرياض.

وانضمت هبة إلى قائمة الحكام السعوديين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في ديسمبر الماضي، وفقا لما أعلن عنه الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفق “سبورت 24”.

وسجلت العويضي ظهورها الأول بعد الانضمام إلى القائمة الدولية في مواجهة الهلال وإنتر ميامي الماضية في كأس موسم الرياض، لتقطع بذلك خطوة مهمة نحو التألق في عالم التحكيم الكروي.

“الحكمة هبة العويضي”.. خطوات نحو العالمية

رياضة
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