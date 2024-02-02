تاليسكا يكشف سبب احتفاله على طريقة “رونالدو”

كشف محترف نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا سبب احتفاله على طريقه زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد التسجيل في مرمى إنتر ميامي.
وقال تاليسكا عبر “بي إن سبورتس”: “سعيد جدا لأننا خضنا مباراة جيدة وقدمنا أداء ممتازا. كان من المهم أن أساعد الفريق وأسجل الأهداف”.
وعن احتفاله على طريقة رونالدو أوضح: “أردت فعل ذلك. نحن نحبه ونقدره. نهدي له هذا الانتصار. معنا واحد من أفضل اللاعبين في العالم”. وفق “سبورت 24”.
وحقق نادي النصر فوزاً كبيراً بنتيجة 6-صفر على إنتر ميامي الأمريكي في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الملعب بحضور ليونيل ميسي الذي بدا مصاباً خلال مشاركته لدقائق قرب النهاية في كأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس.