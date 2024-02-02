النصر يقسو على إنتر ميامي بـ”سداسية”

حقق نادي النصر فوزاً كبيراً بنتيجة 6-صفر على إنتر ميامي الأمريكي في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الملعب، وفي بحضور ليونيل ميسي الذي بدا مصاباً خلال مشاركته لدقائق قرب النهاية في كأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس.
وجلس رونالدو في المدرجات لدعم فريقه الذي تقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط عن طريق مواطنه أوتافيو الذي سدد في الزاوية العليا من مدى قريب.
واستمر ضغط فريق المدرب لويس كاسترو ليستخلص لاعبوه الكرة من إنتر ميامي أثناء التحضير للهجوم، وبعد سلسلة من التمريرات أرسل عبد العزيز العليوي تمريرة منخفضة نحو القائد تاليسكا لتصبح النتيجة 2-صفر بعد عشر دقائق.
ووسط بهجة الجماهير الحاضرة على ملعب المملكة أرينا وبعد دقيقتين من الهدف الثاني، أطلق المدافع إيمريك لابورت تسديدة قوية من ركلة حرة من قبل منتصف الملعب استقرت في مرمى الحارس دريك كالندر الذي كان متقدماً خارج منطقة الجزاء لتصبح النتيجة 3-صفر.
وكان المهاجم لويس سواريز صاحب التهديد الأول لإنتر ميامي، قام بعد نصف ساعة من اللعب بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية أبعدها الحارس ديفيد أوسبينا لركلة ركنية.
وعكر أوسبينا، العائد من إصابة طويلة بعد جراحة في المرفق، صفو النصر بسقوطه أرضاً فور التصدي للتسديدة مشتكياً من إصابة ليحل محله الحارس وليد عبد الله.
وسجل تاليسكا مهاجم النصر ثاني أهدافه من ركلة جزاء في الدقيقة 51 حصل عليها محمد مران بعد عرقلته من الحارس كالندر.
واستقبل لابورت ركلة ركنية وحولها برأسه إلى المهاجم مران الذي وضعها بضربة رأس في الشباك ليسجل خامس أهداف النصر في الدقيقة 69.
وبعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد، أكمل تاليسكا ثلاثيته من الأهداف في الدقيقة 72 واحتفل على طريقة زميله رونالدو. وفق “سبورت 24”.
وشارك ميسي قبل سبع دقائق من النهاية، وكاد يسجل لكن الدفاع أبعد تسديدته من داخل منطقة الجزاء.
وتصدر النصر كأس موسم الرياض وله ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الهلال، وظل إنتر ميامي في المركز الأخير دون أي نقاط.
ويلعب النصر أمام الهلال، الذي تغلب 4-3 على إنتر ميامي، في ختام البطولة يوم الخميس المقبل.