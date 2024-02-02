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رياضة > “آل الشيخ” يعلن عن مفاجآت جديدة بـ”موسم الرياض”
02/02/2024   12:45 م

“آل الشيخ” يعلن عن مفاجآت جديدة بـ”موسم الرياض”

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن مجموعة من المفاجآت قبل انطلاق مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض.

وقال آل الشيخ في كلمة قبل المباراة: “بين الشوطين في احتفالية لفوز النصر بكأس الملك سلمان للأندية العربية”.

وأضاف “سيكون هناك احتفالية للفائز بكأس موسم الرياض يوم 8 فبراير داخل وخارج الملعب”.

وتابع “موسم الرياض مستعد للدخول في شراكة مع ملعب النصر لتطويره أو إنشاء صرح ثانٍ يشبه المملكة آرينا”.

وأتم “سنتعاون مع النجم الكبير كريستيانو رونالدو من أجل أكبر مشروع ترفيهي للاعب كرة قدم في موسم الرياض بالموسم القادم”. وفق “سبورت 24”.

وتضم كأس موسم الرياض 3 فرق وهى: الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي وتُختتم يوم 8 فبراير الجاري.

“آل الشيخ” يعلن عن مفاجآت جديدة بـ”موسم الرياض”

رياضة
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