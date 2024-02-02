انخفاض ملموس في “الحرارة” بمعظم المناطق

تشهد الأجواء المناخية اليوم، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ويمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.
وبين المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كلم/ساعة تصل إلى 50 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-50 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين. وفق “أخبار 24”.