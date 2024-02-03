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رياضة > الاثنين.. بنزيما يعود لتدريبات الاتحاد الجماعية
03/02/2024   10:11 ص

الاثنين.. بنزيما يعود لتدريبات الاتحاد الجماعية

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يواصل لاعب الاتحاد، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برنامجه التدريبي الخاص، تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل.

وأدى لاعبو الاتحاد، أمس الجمعة، تدريبهم على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لانشغال ملعب النادي.

وشارك اللاعبون الدوليون في التدريبات، بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا.

وتواجد اليوم في العيادة الطبية بالنادي اللاعبون كورنادو وجوتا وزكريا هوساوي ولويز فيليبي وعوض الناشري وسويلم المنهالي وسعد الموسى وحامد الغامدي لاستكمال برامجهم العلاجية. وفق “سبورت 24”.

الاثنين.. بنزيما يعود لتدريبات الاتحاد الجماعية

رياضة
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