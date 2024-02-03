201 مليار ريال “انخفاضاً” بقيمة الأسهم في أسبوع

فشل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس (تاسي) خلال تعاملات الأسبوع الماضي في المحافظة على موقعه فوق 12 ألف نقطة لأكثر من 7 جلسات متتالية، بعد أدائه السلبي في 3 جلسات من الأسبوع الذي أنهاه بأكبر خسارة أسبوعية في آخر 3 أشهر، ومنذ ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر الماضي عندما فقد 2.31 % من قيمته، وقت أن كانت قراءته 10409 نقاط.
وأنهى مؤشر “تاسي” الأسبوع الماضي عند مستوى 11914.29 نقطة في مقابل 12161.56 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بخسارة 247.27 نقطة، نسبتها 2.03 % وهي الخسارة الأعلى في آخر 3 أشهر.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 7 % إلى 42 بليون ريال، في مقابل 39 ملياراً للأسبوع السابق، وارتفعت كمية الأسهم المتداولة 4.4 % إلى 1.55 مليار سهم، في مقابل 1.48 مليار، وصعد عدد الصفقات المنفذة 14 % إلى 2.63 مليون صفقة في مقابل 2.31 مليون، انخفض معها متوسط الصفقة 8 % إلى 588 سهماً.
واستحوذت 4 قطاعات من السوق على 51 % من السيولة المتداولة الأسبوع الماضي، كان أبزرها قطاع المصارف بسيولة 7 مليارات ريال نسبتها 17 % من تداول 163 مليون سهم، نسبتها 11 %، تبعه قطاع الطاقة بسيولة 6.2 مليار نسبتها 15 %، ثم قطاع المواد الأساسية بسيولة 5.86 مليار، نسبتها 14 %، تبعه قطاع الرعاية الصحية بسيولة 2.2 مليار بنسبة 5 %.
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم 231 شركة، سجلت أسهم 186 شركة انخفاضاً في أسعارها، بينما ارتفعت 43 شركة، واستقر سهم الباحة عند 0.14 ريال، و” تْشب” عند 35.50 ريال، لتنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.799 تريليون ريال بخسارة 201 مليار نسبتها 1.83 %.
وتصدر الجزيرة ريت قائمة الأسهم الرابحة بزيادة 17.62 % إلى 19.36 ريال، تلاه سهم المنجم بزيادة 16 % إلى 88 ريالاً، في المقابل تكبد سهم أديس أكبر خسارة نسبتها 17.77 % إلى 20.54 ريال، وفقد سهم الحفر العربية 14.48 % إلى 173.60 ريال، وحقق سهم أرامكو السعودية أكبر سيولة بلغت 2.6 مليار ريال، تراجع سعره خلالها 1.74 % هبوطاً إلى 31 ريالاً. وفق “أخبار 24”.
وسجل مؤشر “نمو” الأسبوع الماضي زيادة محدودة بلغت 0.25%، تعادل 63 نقطة، صعوداً إلى مستوى 25192 نقطة، جاءت من تداول 5.6 مليون سهم، بلغت قيمتها 86 مليون ريال في مقابل 125 مليوناً بتراجع 31 %.