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جديد المحليات > توالي “الانخفاض الملموس” بدرجات الحرارة
03/02/2024   2:12 م

توالي “الانخفاض الملموس” بدرجات الحرارة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس (السبت) توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك، كما يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

ونبه المركز من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً. وفق “أخبار 24”.

توالي “الانخفاض الملموس” بدرجات الحرارة

جديد المحليات
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