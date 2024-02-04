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04/02/2024   8:31 ص

“واتساب” يعالج مشكلة “قفل البصمة”

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طرح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، تحديثاً جديداً للإصدار رقم “2.24.3.34” الخاص بهواتف أندرويد؛ وذلك لحل مشكلة عدم فتح التطبيق عند محاولة المستخدم فتحه بواسطة ميزة بصمة الإصبع.

وأبلغ العديد من مختبري النسخة التجريبية من واتساب، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، باستمرار ظهور طلبات المصادقة من التطبيق بعد الفشل في فتحه عند تمكين الميزة.

وعادةً ما يعتمد المستخدمون على قفل بصمة الإصبع لتعزيز الأمان والخصوصية؛ حيث لم تُجدِ الحلول المؤقتة لفتح التطبيق مثل مسح ذاكرة التخزين المؤقت والوصول إلى واتساب عبر واجهة المستخدم. وفق “أخبار 24”.

“واتساب” يعالج مشكلة “قفل البصمة”

مال وأعمال
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