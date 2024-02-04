“تنظيف ذاتي” مستوحى من “الحشرات”

تمكّن باحثون بجامعة “إدنبرة” البريطانية، من تطوير تقنية تنظيف ذاتي مستوحاة من أجنحة الحشرات، لتحسين تصميم وأداء الطلاء للألواح الشمسية، والزجاج الأمامي للسيارات، وأجهزة الاستشعار الحيوية.
وتوصل الباحثون، وفقاً لدورية “Nano Letters” العلمية، إلى هذه النتائج بعد محاكاة حركة أجنحة الحشرات باستخدام الكمبيوتر العملاق “ARCHER2″؛ حيث وجدوا أنه يمكن التخلص من الملوثات اعتمادًا على قوى الجذب بينها وبين قطرات الماء، والجزيئات الموجودة على سطح جناح الحشرة.
وأضافوا بأن قوة قطرة الماء تتجاوز قوة تثبيت الملوث على السطح؛، حيث يتم امتصاص الملوث ثم تتدحرج القطرة أو تقفز من على أجنحة الحشرة، كما يمكن لقوى الرفع الناتجة عن اندماج العديد من القطرات معًا أن تطلق الملوثات من الأجنحة في شكل قطرة كاملة الاستدارة. وفق “أخبار 24”.
وتمتلك أجنحة الحشرات أسطحًا شمعية تطرد الماء عبر تحويل ندى الصباح إلى قطرات مستديرة، والتي تتدحرج على أسطح الأجنحة أو أوراق النباتات، مما يؤدي إلى إزالة الملوثات بشكل فعال.