أداء ايجابي لـ “تاسي” مطلع الأسبوع

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع في مؤشرها الرئيس (تاسي) الذي جاء بعد ارتفاعه 1 % في الجلسة السابق، وليصبح على بعد 48 نقطة من تخطى مستوى 12 ألف نقطة صعوداً، بينما سجلت السوق تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء مقارنة بجلسة الخميس الماضي.
وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم على صاعداً إلى مستوى 11962.72 نقطة في مقابل 11914.29 نقطة الخميس الماضي، بزيادة 48.43 نقطة بارتفاع 0.41 %، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع 2024 إلى 4.7 نقطة نسيتها 0.04 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي.
أما عن الاجماليات، فنجد انخفاضاً في السيولة المتداولة بنسبة 42 % إلى 4.8 بليون ريال، في مقابل 8.2 بليون يوم الخميس، وتراجعت الكمية المتداولة 34 % إلى 238 مليون سهم، في مقابل 363 مليوناً لليوم السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 32 % إلى 352 ألف صفقة في مقابل 518 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة 3.3 % إلى 677 سهماً.
وبدعم من ارتفاع أسعار 70% من الأسهم المدرجة، استقرت مؤشرات 17 قطاعاً من السوق في المنطقة الخضراء، منها 6 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 % ، أكبرها صعوداً مؤشر الرعاية الصحية بارتفاع 2.75 %، تلاه مؤشر النقل الصاعد 2.08 %، ثم مؤشر التأمين المرتفع 1.80 %، ثم انتاج الأغذية بزيادة 1.31 %، فيما بلغت مكاسب مؤشر الاتصالات 1.17 %، وارتفع مؤشر المصارف 0.24 %.
والمقابل انخفضت مؤشرات 4 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر الأدوية الهابط 0.36 %، تلاه مؤشر التطبيقات الخاسر 0.32 %، ثم مؤشر المرافق العامة المتراجع 0.18 %، فيما سجل قطاع الطاقة أقل خسارة نسبتها 0.15 % .وفق “أخبار 24”.
وطاول الصعود أسهم 162 شركة من أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، أبرزها سهم مجموعة إم بي سي المرتفع 10 % وصولاً الى 61.40 ريال، بينما انخفضت أسعار أسهم 57 شركة، واستقرت أسهم 12 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الخميس، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.804 تريليون ريال بزيادة قدرها 5 بلايين بنسبة 0.05 %.
وبعد ارتفاعه 3 جلسات متتالية سابقة، استهل مؤشر “نمو” جلسة مطلع الأسبوع بخسارة طفيفة بلغت 0.04 % تعادل 11 نقطة هبوطاً إلى 25181 نقطة، جاءت بعد تداول 988 ألف سهم قيمتها 16.5 مليون ريال.