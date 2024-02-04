تبوك تتجاوز مستهدفات “المالية” بـ153%

تجاوزت إيرادات أمانة منطقة تبوك وبلدياتها، مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات للسنة المالية 2023، بنسبة بلغت 153%.
وقال المشرف العامّ على الخصخصة والاستدامة المالية بالأمانة المهندس أحمد الزهراني: إن تحقيق مستهدف وزارة المالية جاء بعد أن أطلقت الأمانة عدداً من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، وطرح فرص استثمارية متنوعة، تُوائم توجهات المستثمرين واحتياجات سكان المنطقة وزوارها.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات وتحقيق استدامة مالية في التنمية وتحقيق مفهوم جودة الحياة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
وأبان أن الأمانة تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق برنامج التوازن المالي الذي يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع الإيرادات الحكومية وتعزيز قطاع الاستثمارات. وفق “أخبار 24”.
من جهته ذكر مدير إدارة تنمية الإيرادات والتحصيل بأمانة تبوك المهندس أيمن سنيور، أن الأمانة حصلت على المركز الأول في مدة التحصيل لعام 2023، حيث جاء تحصيل الإيرادات في فترة لا تتجاوز 99 يومًا في حين أن المعدل 153 يوماً، موضحًا أن هذه الجهود تأتي لضمان الحفاظ على مستحَقات الدولة وسرعة تحصيلها.