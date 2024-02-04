نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > زراعة 30 ألف شتلة “مانجروف” بـ3 مناطق
04/02/2024   7:19 م

زراعة 30 ألف شتلة “مانجروف” بـ3 مناطق

+ = -
40

نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حملة تطوعية لزراعة 30 ألف شتلة مانجروف، وتنظيف مواقع غابات المانجروف، على سواحل منطقتي الشرقية وجازان، ومحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وشارك في الحملة أكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة في المناطق الثلاث، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ومن القطاع غير الربحي، والنحالين، والطلاب والطالبات.

ويأتي ذلك ضمن احتفاء العالم أجمع باليوم العالمي للأراضي الرطبة، في الثاني من فبراير من كل عام، تحت شعار “الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان”، من أجل رفع مستوى الوعي بقيمتها ووظائفها وأهمية وطرق إدارتها في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن  مركز الغطاء النباتي يهتم بتنمية غابات المانجروف التي تزخر بها المملكة في العديد من البيئات الساحلية، لما لها من دور كبير في تعزيز التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة وجودة الحياة، والحد من التغيرات المناخية.

يأتي ذلك ضمن احتفاء العالم أجمع باليوم العالمي للأراضي الرطبة

يأتي ذلك ضمن احتفاء العالم أجمع باليوم العالمي للأراضي الرطبة

يأتي ذلك ضمن احتفاء العالم أجمع باليوم العالمي للأراضي الرطبة

وفق “أخبار 24”.

زراعة 30 ألف شتلة “مانجروف” بـ3 مناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885286796.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com