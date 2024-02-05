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رياضة > لاعبا الفيصلي: الهزيمة من الاتحاد “طبيعية”
05/02/2024   8:26 ص

لاعبا الفيصلي: الهزيمة من الاتحاد “طبيعية”

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أكد حارس الفيصلي محمد الحساوي أن الهزيمة أمام نادي الاتحاد أمر طبيعي نظرًا لفارق الإمكانيات بين الفريقين.

وتأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره الفيصلي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 4 أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وقال الحساوي في تصريحات لقنوات “SSC”: إن ما حدث أمام الاتحاد من هزيمة أمر طبيعي نظرًا لوجود فارق في الإمكانيات والمستوى، مشيرًا إلى أن الفيصلي كان متحفزًا في الشوط الأول إلا أنه في الشوط الثاني تعرض لضغط من جانب الاتحاد.

ولفت حارس الفيصلي إلى أن تركيز فريقه حاليًا منصبّ على دوري يلو، مشيرًا إلى أن المستوى الذي يقدمه الفريق يؤهله للصعود إلى الدوري الممتاز.

فيما قال قائد نادي الفيصلي، ياسين برناوي: إن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد لكن عقب احتساب ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، تغيرت الأمور وأدت إلى إرباك حسابات اللاعبين. وفق “سبورت 24”.

وأشار برناوي إلى أن طموح لاعبي الفيصلي في الوقت الراهن العودة إلى الدوري الممتاز في ظل العمل الجادّ المبذول من كل الأطراف في الوقت الحالي.

لاعبا الفيصلي: الهزيمة من الاتحاد “طبيعية”

رياضة
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