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رياضة > تغريم الصفا 200 ألف ريال ومعاقبة جماهيره
05/02/2024   8:32 ص

تغريم الصفا 200 ألف ريال ومعاقبة جماهيره

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، تغريم نادي الصفا مبلغ 200 ألف ريال، بجانب حرمانه من جماهيره في أول 5 مباريات قادمة على أرضه بدوري يلو.

وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق، أن ذلك يأتي بجانب إغلاق كامل الملعب ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى. وفقًا للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الرياضة، حل مجلس إدارة نادي الصفا؛ لعدم التزامه باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية.

وأكدت وزارة الرياضة في بيانها، حرمان المخالفين من الانتساب للنادي، أو أي أندية أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم. وفق “سبورت 24”.

وشددت وزارة الرياضة على الجميع في هذا الصدد، على ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية.

تغريم الصفا 200 ألف ريال ومعاقبة جماهيره

رياضة
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