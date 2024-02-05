منع عمل “الأطفال” دون الـ 15

تضع الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال ونظام العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للطفل، منع عمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة، على رأس أولوياتها، بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفل وتحفظ حقوقه.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية التزام المنشآت وامتثالها لأحكام نظام العمل ونظام حماية الطفل، وضرورة الامتناع عن الممارسات والمخالفات في تشغيل الأطفال، حتى لو كان هناك إشراف أو كانت المنشأة ملكا لأحد أفراد أسرة الطفل.
وشددت على أن تشغيل الأطفال دون هذا العمر، يعد من المخالفات الجسيمة، أياً كان الغرض من التشغيل، منوهة بضرورة الإبلاغ عن هذه الممارسات عند رصدها، من خلال قنوات التبليغ الرسمية للوزارة. وفق “أخبار 24”.