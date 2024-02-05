أطعمة تقاوم “الشيب” المُبكر

توفر بعض الأطعمة البسيطة حماية خاصة من حدوث الشيب المُبكر، الذي يرتبط بشكل مباشر بمادة “الميلانين” التي تكون مسؤولة عن لون الشعر ومعدلات تغيره بشكل طبيعي.
ويُعد السبانخ إحدى تلك الأطعمة لما تحتويه من نسب عالية من الحديد والفيتامينات، بالإضافة إلى عين الجمل لما يوجد فيها من نسبة عالية لأوميغا-3 وبعض الفيتامينات الأخرى التي تقاوم الشيب وتعزز صحة الشعر.
ويوجد كذلك في اللوز والبروكلي والأفوكادو الكثير من الفوائد للحفاظ على صحة الشعر؛ حيث تساعد مكوناتها من الفيتامينات والدهون الصحية على زيادة مرونة الشعر وجعله أكثر مقاومة لتغير لونه. وفق “أخبار 24”.