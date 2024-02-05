“الكهرباء” تصدر صكوكاً بـ”الدولار”

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عزمها إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول”، إنها تعتزم عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدأ من اليوم (الاثنين)، ومن المحتمل، وفقاً لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية وذلك لتمويل أغراضها العامة بما فيها النفقات الرأسمالية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها (الطرح المحتمل).
وأبانت الشركة أنها عينت كلاً من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى إس سي كمديرين للطرح المحتمل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الحين، مبينة أنه سيخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما سيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.