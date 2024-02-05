نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “فيتش” تبقي تصنيف المملكة عند “A+”
05/02/2024   3:30 م

“فيتش” تبقي تصنيف المملكة عند “A+”

+ = -
35

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة عند A ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، انعكاساً لقوة المملكة المالية وحجم أصولها السيادية، وتأكيداً لقدرة اقتصادها على التكيّف مع التحوّلات العالمية.

وذكرت الوكالة وفقاً لـ”رويترز”، أن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع في غزة، كما أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر سلبا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأبانت أن الحوكمة والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية عززت فعالية الحكومة السعودية، مشيدة بمتانة الاقتصاد السعودي ماليا وحجم أصولها السيادية، كما توقعت نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% خلال 2024م. وفق “أخبار 24”.

“فيتش” تبقي تصنيف المملكة عند “A+”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885286876.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com