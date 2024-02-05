“فيتش” تبقي تصنيف المملكة عند “A+”

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة عند A ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، انعكاساً لقوة المملكة المالية وحجم أصولها السيادية، وتأكيداً لقدرة اقتصادها على التكيّف مع التحوّلات العالمية.
وذكرت الوكالة وفقاً لـ”رويترز”، أن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع في غزة، كما أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر سلبا بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأبانت أن الحوكمة والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية عززت فعالية الحكومة السعودية، مشيدة بمتانة الاقتصاد السعودي ماليا وحجم أصولها السيادية، كما توقعت نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% خلال 2024م. وفق “أخبار 24”.