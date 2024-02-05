“11” مليون عامل بـ “القطاع الخاص”

كشف المرصد الوطني للعمل (NLO) عن تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص رقماً تاريخياً، حيث بلغ عددهم أكثر من 11 مليون عامل في القطاع الخاص خلال شهر يناير؛ بينهم 2.3 مليون مواطن ومواطنة.
وأوضح التقرير أن ذلك يعود إلى العديد من عوامل النمو التي ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي أبرزها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
وأبان التقرير أن إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير بلغ 2.3 مليون مواطن، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.3 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات 952 ألف مواطنة، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.7 مليون مقيم أجنبي، منهم 8.3 مليون مقيم، و339 ألف مقيمة فقط. وفق “أخبار 24”.
وأشار المرصد الوطني للعمل إلى نمو وظائف المواطنين لشهر يناير، حيث انضم أكثر من 32 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.