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جديد المحليات > “غير الربحي” يؤسس “الفنار الأهلية”
06/02/2024   8:59 ص

“غير الربحي” يؤسس “الفنار الأهلية”

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استقر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على تأسيس مؤسسة الفنار الأهلية، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، بهدف دعم وتنفيذ الجهود والمشاريع التي تهدف إلى تطوير مكونات القطاع غير الربحي وتمكينه.

وتدعم المؤسسة، التي يأتي قرار تأسيسها بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 / 2 / 1437هـ، المبادرات التنموية والأهلية التي تعنى بالتنمية الاجتماعية، ودعم البرامج والمشروعات الشرعية والاجتماعية والتعليمية والصحية والتطوعية التي تنفذها المؤسسة.

كما تقدم المؤسسة، التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيسيا لها، الدعم المالي والعيني للأسر والأفراد والحالات المحتاجة، بالتنسيق مع الجمعيات المرخصة من المركز.

ويعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على تشجيع تأسيس المؤسسات الأهلية، وتقديم الدعم اللازم وتسهيل إجراءاتها، من خلال عدد من الممكنات التي تسهم في تنمية القطاع وتطويره.

المبادرات التنموية والأهلية تعنى بالتنمية الاجتماعية

وفق “أخبار 24”.

“غير الربحي” يؤسس “الفنار الأهلية”

جديد المحليات
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