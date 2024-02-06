بنزيما يشعل تدريبات الاتحاد

تقدم اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما، أمس (الاثنين) زملاءه اللاعبين في المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية التي انطلقت في معقل النادي بعد فترة من الغياب، وذلك استعداداً لمواجهة الطائي المقبلة، والمؤجلة من الجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وأنهى النجم الفرنسي برنامجه التدريبي الخاص الذي وضعه المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ليصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات بعد غياب لفترة ليست بقصيرة لعدم جاهزيته الفنية.
وافتقد الاتحاد لخدمات بنزيما أمام الفيصلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي حقق خلالها الفريق الفوز برباعية نظيفة لينجح في حجز مقعده في نصف النهائي بجوار كل من الهلال والنصر والخليج. وفق “سبورت 24”.