“جاهزية فيرمينو” تخطف الأنظار فى مران الأهلي

واصل فريق الأهلي تدريباته، عصر الإثنين، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن خلال الفترة المقبلة.
وأجرى الأهلي تدريباته اليومية بملعب النادي، تحت إشراف طاقمه الفني بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، واشتمل على جملة تدريبات متنوعة، ويسعى عدد من نجوم الأهلي وعلى رأسهم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، خاصة أنه يرغب في استعادة مستواه مجددًا.
وينتظر الأهلي اكتمال عناصره خلال الفترة المقبلة، لا سيما من اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم مؤخرًا مثل النجم الجزائري رياض محرز أو من يؤدون الواجب الوطني حاليًا مثل لاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي الذي ما زال يشارك مع منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا. وفق “سبورت 24”.
ويبحث الأهلي عن مباراة ودية يخوضها خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء استعداداته قبل مواجهة نادي الأخدود يوم 16 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة 20 من عمر دوري روشن.