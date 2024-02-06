“3” ألوان لزي سائقي وسائقات توصيل “الطلبات”

حددت الهيئة العامة للنقل، مواصفات الزي الموحد لسائقي مركبات توصيل الطلبات في نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، والتي تضمنت 3 ألوان للرجال والنساء، وذلك بهدف توحيد مظهر السائقين بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالذوق العام؛ ما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع، والارتقاء بالمظهر العام لهذا النشاط الحيوي.
وبحسب المشروع الذي تم طرحه على منصة “استطلاع”، فقد حددت الهيئة 3 تصنيفات للسائقين، هم السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت المرخصة في نشاط النقل الخفيف للبضائع المتعاقدة مع عدد من مقدمي خدمة توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية.
وأبانت أن الصنف الثاني هو السائق غير السعودي العامل بشكل مباشر لدى المنشآت الحاصلة على ترخيصين معاً وهي نشاط النقل الخفيف للبضائع ونشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، أو العامل بشكل مباشر لدى المنشآت المرخصة في نشاط النقل الخفيف للبضائع المتعاقدة حصرا مع مقدم خدمة أوحد لتوصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية، أو السائق غير السعودي العامل مع التطبيق خلال مراحل التدرج في المنع الكلي من العمل الحر لغير السعوديين، فيما جاء التصنيف الثالث للسائق السعودي العامل بالنشاط.
وأوضحت الهيئة أن الزي المعتمد للرجال من التصنيف الأول، يشتمل على بطاقة تعريفية للسائق تحتوي على بياناته وصورته، وقميص مدون عليه عبارة ”مندوب التوصيل“ وشعار الشركة، ويكون بلونين أصفر وبنفسجي قاتم، مع بنطال أسود، وحذاء مغلق، فيما يكون زي النساء في التصنيف الأول عبارة عن بطاقة تعريفية للسائقة تحتوى على بياناتها وصورتها، وزي متوافق مع لائحة الذوق العام مع لبس سترة بلون بنفسجي، وحذاء مغلق، مع السماح بإضافة جاكيت باللون البنفسجي حسب الحاجة، ومراعاة الاشتراطات الخاصة بالدراجة الآلية عند استخدامها.
أما فيما يخص زي التصنيف الثاني، فقد أشارت إلى أنه يتم رفع الزي الموحد المقترح من المنشأة مقدمة خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية للحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل عليه، على أن يقع التزام توفير الزي للسائق غير السعودي الذي يعمل وفق نموذج العمل الحر خلال مراحل التدرج وفي المناطق المسموح بالعمل بها ضمن مسؤوليات المنشأة مقدمة خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية، فيما أقرت في التصنيف الثالث بأن يلتزم السائق السعودي العامل بنشاط خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية بما هو وارد بلائحة الذوق العام. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد ألزمت الشركات العاملة في النشاط بتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في التوصيل، واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في النشاط، وتفعيل خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، وإلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.