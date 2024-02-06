تفاهم بالطيران بين “كاكست” و”بوينج”

أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، مُذكرة تفاهم مع شركة “بوينج” لتعزيز التعاون المُشترك في مجالات أنظمة الطيران، ودعم اتخاذ القرار، وتطبيقات النقل بالمُدن الذكية، وتطبيقات طائرات الدرون المدنية.
جاء ذلك على هامش مُشاركتهما بمعرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض.
وتهدف المُذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتوفير بيئة تُساعد على تنمية مهارات الإبداع والابتكار تنعكس إيجابًا على المُخرجات البحثية والابتكارية، وتسريع التطوير التقني، وتنمية المهارات البحثية، وتبادل الخبرات العلمية.
ووقّع المُذكرة نائب رئيس “كاكست” لقطاع اقتصاديات المستقبل الدكتورة مريم نوح، ورئيس “بوينج” في المملكة أسعد الجميعي، بحضور نائب رئيس “كاكست” لقطاع الطاقة والصناعة الدكتور سعيد الشهري، ورئيس بوينج الدولية الدكتور براندن نيلسون. وفق “أخبار 24”.