سمو محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات و رئيس هيئة محافظة الخرج خالد الشدي ويرافقهم عدد من مسؤولي فرع الرئاسة بالمنطقة .
واستعرض الشبانات لسمو المحافظ مجموعة من كتب معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور / عبدالرحمن السند والتقرير السنوي للحج لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1444هـ .
وأشاد سموه بالجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة متمنياً لهم التوفيق والسداد.