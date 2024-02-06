سمو محافظ الخرج يستقبل مدير مرور محافظة الخرج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم الثلاثاء مدير مرور الخرج العقيد سعد بن مناحي القحطاني، ومساعده المقدم ناصر بن فهد الدوسري.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن مـؤشرات وإحصائيات تفصيلية لأداء السلامة المرورية، وآخر مستجدات العملية المرورية.
وشدد سمو محافظ الخرج على أهمية العمل المتواصل و تطوير وتقديم الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق محافظة الخرج وتأكيد الانتشار الميداني لرجال المرور في الطرق الرئيسة لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.