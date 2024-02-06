275 نقطة.. مكاسب “تاسي” آخر 4 جلسات

واصل المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه التدريجي لليوم الرابع على التوالي أضاف خلالها 275 نقطة، نسبتها 2.33 %، جاء ذلك بدعم من صعود أسعار 58 في المئة من الأسهم المدرجة، ليؤكد مؤشر “تاسي” استقراره فوق مستوى 12 ألف نقطة لليوم الثاني، ومثل ذلك ارتفاعاً محدوداً في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الإثنين) التي شهدت قفزة في السيولة المتداولة.
وبدعم من تحسن الأسعار، وزيادة الطلب على الأسهم، أنهى مؤشر (تاسي) نهاية جلسة اليوم عند مستوى 12071.41 نقطة، في مقابل 12024.91 نقطة أمس، بزيادة 46.50 نقطة، نسبتها 0.39 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 104 نقاط، نسبتها 0.87%، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
وسجلت السوق المالية ارتفاعاً في القيمة المتداولة بنسبة 15 % إلى 9.4 بليون ريال، في مقابل 8.12 بليون أمس، فيما صعدت الكمية المتداولة 9 % إلى 321 مليون سهم، في مقابل 295 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 530 ألف صفقة في مقابل 521 ألفاً بنسبة زيادة 1.4 %، ارتفع معها متوسط الصفقة 7 % إلى 605 أسهم.
أما عن أداء مؤشرات القطاعات، فنجد ارتفاع 18 قطاعاً من السوق، منها 6 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 2 %، أكبرها صعوداً مؤشر الرعاية الصحية بارتفاع 3.80 %، تلاه مؤشر التطبيقات المرتفع 3.34%، ثم الخدمات التجارية الصاعد 2.54 %، تبعه مؤشر الأدوية المرتفع 2.27 %، فيما بلغت مكاسب مؤشر التأمين 2.25 %، وارتفع مؤشر السلع الرأسمالية 2.17 %.
وفي الاتجاه المقابل تراجعت مؤشرات 3 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر تجزئة الأغذية بخسارة 0.84 %، وهبط مؤشر المصارف 0.83%، وفقد مؤشر الاتصالات 0.66 % من قيمته.
وأنهت 135 شركة التعاملات على ارتفاع في أسعارها أبرزها سهم السعودي الألماني الصاعد 10 في المئة إلى 122.20 ريال من تداول 1.6 مليون سهم، من أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسعار أسهم 80 شركة، واستقرت أسهم 16 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.935 تريليون ريال بزيادة قدرها 145 بليوناً نسبتها 1.34 %. وفق “أخبار 24”.
وواصل مؤشر “نمو” ارتفاعه لليوم الثاني، وأضاف نهاية جلسة اليوم 0.04 في المئة إلى قيمته إلى 25662 نقطة، بينما انخفضت السيولة المتداولة في السوق الموازية 44 % إلى 22 مليون ريال في مقابل 39 مليوناً، من تداول 1.4 مليون سهم، نُفذت من 2625 صفقة.