أمطار “رعدية” بمعظم المناطق حتى “الأحد”

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من الأربعاء إلى الأحد.
وأشار المركز إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على كل من مناطق: عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، والرياض.
كما توقع أن يصحب هذه الأمطار، رياح هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة، بالإضافة إلى جريان للسيول، وتساقط للبرد، وارتفاع الأمواج على السواحل.
وبحسب المركز يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على كل من: نجران، والعاصمة المقدسة، وجدة، والليث والقنفذة، ورابغ، وخليص، وبحرة في مكة، وطريف، وعرعر بالحدود الشمالية، والسليل ووادي الدواسر والأفلاج بالرياض، وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا بالشرقية، بالإضافة إلى المدينة المنورة، وحائل، والجوف. وفق “أخبار 24”.