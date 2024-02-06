امتداد طريق “الأمير محمد بن سلمان” ببريدة

بدأ العمل بمشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة باتجاه الشمال، بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال.
ويسهم المشروع في تعزيز وتطوير حركة النقل البرّي على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بمنطقة القصيم؛ إذ يسهل حركة التنقل بين المدن ويربط الحركة المرورية المتجهة من طريق الأمير محمد بن سلمان جنوباً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز شمالاً، كما أنه أحد المحاور الرئيسية للطرق شمال مدينة بريدة.
ووقف أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود ميدانيًا على المشروع، ونوّه بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم المشاريع التنموية، وتحسين جودة الحياة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، كما أكد أهمية مشروع استكمال طريق الأمير محمد بن سلمان، كونه شرياناً رئيسياً بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون إضافة مهمة لربط مدينة بريدة بمحافظات المنطقة بمنظومة وشبكة طرق حديثة وآمنة.
واستمع أمير القصيم إلى شرح من أمين المنطقة المهندس محمد المجلّي، أوضح فيه أن مشروع استكمال طريق الأمير محمد بن سلمان يبلغ طوله 5400 م يُعد أحد الشرايين الرئيسية لدعم حركة النقل البرّي، ويسهم في تطوير النقل البري على الطريق السريعة والمحاور الرئيسية بعرض 100 متر، ويستوعب الحركة المرورية ويكون أحد المحاور الرئيسية بشمال مدينة بريدة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن أمانة المنطقة تعمل بشكل كبير على إنجاز العمل بنطاق المشروع، الذي يدعم مرافق النقل في المنطقة، وسيكون له دور مميز في تعزيز الفرص الاستثمارية، على امتداد الطريق لأهميته وموقعه اللوجستي لربطه عدداً من الطرق الرئيسية بالمنطقة.