“الترفيه” تحصل على “آيزو”

حصلت الهيئة العامة للترفيه، على شهادة آيزو “31000:2018ISO” في تطبيق مبادئ وإرشادات المعيار الدولي لإدارة المخاطر، وشهادة آيزو “ISO 31022:2020” في إدارة المخاطر القانونية.
وأوضحت الهيئة أن منح الشهادتين يأتي نظراً لتميزها في مجالي إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية، ولالتزامها في تنفيذ برنامج شامل لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية، والتزامها في اعتماد وتطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان إدارة فعالة لإدارة المخاطر المؤسسية والقانونية.
وأشارت إلى أنها تحرص على تطبيق أفضل وأعلى المعايير الدولية والعمل من خلال اعتماد أفضل الممارسات لإدارة المخاطر المؤسسية والمخاطر القانونية. وفق “أخبار 24”.
ويعتبر تطبيق المعيار الدولي آيزو لإدارة المخاطر، والمعيار الدولي في إدارة المخاطر القانونية، دليل على حسن أداء وكفاءة عمل الإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية، حيث إنهما يعدان من أفضل المعايير الدولية في هذا الخصوص.