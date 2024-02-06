“مسك” تطلق.. “الملتقى”

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، فعالية “الملتقى”، تحت شعار “هُنا اكتشف مسك”، وذلك في مقر “ملتقى المدينة” بحي عرقة بالرياض.
وتسهم الفعالية، التي تستمر ثلاثة أيام، في تمكين طلبة المدارس والجامعات والخريجين والمُقبلين على سوق العمل، من الانضمام لمجتمع شبابي تفاعلي، والتواصل بفعالية مع أقرانهم والخبراء المهنيين والقياديين.
وضمت الفعالية في يومها الأول، والذي حمل عنوان “ملتقى الاكتشاف”، وشهد حضوراً شبابياً كثيفاً، ثماني جلسات حوارية، شارك بها أكثر من 23 متحدثاً، من المتخصصين وذوي الخبرة، الذين استعرضوا عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مهارات القيادة والابتكار.
كما شهدت عقد العديد من ورش العمل التمكينية، التي تفتح آفاقًا أوسع للطاقات الشبابية والإبداعية في مختلف التخصصات، لتجمع بذلك المهتمين بقطاعات الريادة، وخدمة المجتمع، والقيادة، والمهارات، وبناء المشاريع والأفكار الابتكارية في مكان واحد؛ مما أتاح للمشاركين فرصة طرح أفكارهم وتطوير علاقاتهم من خلال برامج ومبادرات مؤسسة مسك الموجهة للشباب. وفق “أخبار 24”.
وتهدف لتحقيق الوصول والاستفادة من البرامج والمبادرات المُقدمة من مؤسسة مسك، وبناء وتعزيز الوعي حول برامج مسارات ومبادرات مسك، واستقطاب المواهب الجديدة، وتعظيم أثر تجارب المستفيدين مع المؤسسة.
وتسعى مؤسسة “مسك” إلى الأخذ بأيدي الشباب وتبني ابتكاراتهم وتشجيعهم على الإبداع، والعمل على استدامة المبادرات ونموها، من خلال إثرائها بعدة برامج ومبادرات متنوعة في مجالات الاحتياج المعرفي والمهاري.