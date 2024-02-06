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رياضة > “الاتفاق” يُكثف التحضيرات لودية “دي سي يونايتد”
06/02/2024   9:58 م

“الاتفاق” يُكثف التحضيرات لودية “دي سي يونايتد”

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رفع المدير الفني الإنجليزي لفريق الاتفاق ستيفن جيرارد من وتيرة التحضيرات بتدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي ضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات التي تُقام في الدمام.

وستُختتم تحضيرات الاتفاق بالدمام باستضافة فريق دي سي يونايتد الأمريكي يوم الجمعة المقبل؛ استعدادًا لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.

وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تمارين وقائية في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب، ثم تمارين لياقية بالكرة، قبل أن يطبق الفريق عدداً من الجمل التكتيكية؛ ليختتم التدريب بمناورة فنية. وفق “سبورت 24”.

“الاتفاق” يُكثف التحضيرات لودية “دي سي يونايتد”

رياضة
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