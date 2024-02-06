“الهلال” و”النصر”.. هدوء وصمت واكتمال الصفوف

بدا الهلاليون والنصراويون هادئين تماماً قبل أقل من 48 ساعة من انطلاق “الديربي” المنتظر الذي سيجمع فريقيهما مساء الخميس في المباراة الأخيرة من بطولة كأس موسم الرياض، وهي المواجهة التي ستنتهي بتتويج أحدهما بكأس البطولة.
ولأول مرة منذ سنوات يظهر مسيرو الفريقين من إداريين وفنيين بهذا الهدوء، فلا تصاريح رنانة ولا عبارات تحدٍّ ولا مطالبات بتأمين طاقم تحكيمي متميز.
ولعل ما ساعد على هذا الهدوء هو أن مدربي الفريقين أوضحا للاعبين أن هذه المواجهة تدخل في إطار التحضير لقادم المباريات بعد نهاية فترة التوقف، ويجب استغلالها لتكون بمثابة اختبار نهائي قبل أولى مباريات دور الـ16 الآسيوي التي ستُقام نهاية الأسبوع المقبل ويلعب بها الهلال أمام ساباهان الإيراني، والنصر أمام الفيحاء.
الفريق الهلالي اكتملت صفوفه اليوم بالتحاق جميع الدوليين الـ13 بالتدريبات وعلى الرغم من أن بينهم 6 عناصر رئيسة في خارطة الفريق: ياسين بونو، وكاليدو كوليبالي، وسعود عبدالحميد، وعلي البليهي، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، إلا أن المدير الفني للفريق جورجي جيسوس ومن خلال المران الرئيس لن يشركهم جميعًا بل سيختار من بينهم من ثلاثة إلى أربعة عناصر.
أما الفريق النصراوي فقد اكتملت هو الآخر صفوفه بانضمام الدوليين ومعهم المحترف الأسترالي الجديد عزيز بيهيتش، غير أن مشاركة قائد الفريق كرستيانو رونالدو لم تتأكد حتى الآن؛ لعدم اكتمال جاهزيته، وتبدو المباراة فرصة سانحة أمام المدير الفني لويس كاسترو لاختبار وتجهيز الوافد الجديد بيهيتش. وفق “سبورت 24”.
عشاق الناديين ومحبو كرة القدم ينتظرون من الفريقين تقديم مباراة قوية ومثيرة وممتعة، كما هي عادتهما في كل مناسبة وبغض النظر عن تصنيف البطولة رسمية كانت أو ودية أو احتفالية، خصوصاً وأنهما حالياً هما الأفضل فنياً والأكثر تكاملاً عناصرياً.