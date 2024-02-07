لأول مرة.. الخضراوات “السعودية” بأوروبا

رسمت المنتجات الزراعية السعودية بتقنيات الزراعة المائية المتطورة، طريقها إلى هولندا والسوق الأوروبي، بموجب أول اتفاقية تصدير؛ لتعزز بذلك دخولها قطاع التصدير الزراعي عالميًا.
وتعزز الاتفاقية خطط ورؤية “البيئة”؛ لدعم قدرة القطاع الزراعي عالميًا، وضمن إطار الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية؛ للتوسع في إنشاء البيوت المحمية لبناء إنتاج زراعي مستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي؛ للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية.
وتنتج المملكة العديد من الخضراوات والفواكه، ومنها إنتاج أكثر من 600 ألف طن من البطاطس بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 80%، وأكثر من 650 ألف طن من الطماطم بنسبة اكتفاء ذاتي تفوق 67 %، وأكثر من 365 ألف طن من البصل بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 44 %، وما يزيد على 1.7 مليون طن من التمور بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 122 %، إضافة إلى العديد من المنتجات التي ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي بالمملكة لأكثر من 11 مليون طن، وتحقيق وفرة في سلاسل المنتجات بمختلف المناطق في أسواق المملكة كافة.
ونصت الاتفاقية، التي وقعت بين شركة “دافا” الزراعية، مع شركة “ليهمان آند تراس” الهولندية إحدى كبرى شركات التسويق الهولندية؛ على تصدير الخضراوات السعودية إلى هولندا والاتحاد الأوروبي، بما يشمل الطماطم، وطماطم “شري” والفلفل؛ نظراً للفائض الإنتاجي لدى المملكة في موسم الشتاء؛ لرفع مستويات الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق الزراعية. وفق “أخبار 24”.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور وكيل الوزارة للزارعة المهندس أحمد بن صالح العيادة والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي، ونائب الرئيس لتمكين المصدرين بهيئة الصادرات السعودية ياسر السبالي، حيث يتم إنتاج هذه الخضراوات في البيوت المحمية الزجاجية، مع تحقيق أعلى معايير المحافظة على المياه والاستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية السعودية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات السعودية؛ نتيجة لارتفاع جودة المنتج الزراعي، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي تماشياً مع رؤية السعودية 2030.