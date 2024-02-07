“بن فرحان” يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا، تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما (الأربعاء)، هنأ خلاله الأمير فيصل نظيره الكويتي؛ بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة.
وكانت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، قد أدت اليمين الدستورية في 29 يناير الماضي أمام مجلس الأمة الكويتي، وهي تتألف من 13 وزيراً. وفق”أخبار 24″.