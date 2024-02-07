“بيوتي وورلد السعودية” بمشاركات عالمية واسعة

كشف معرض “بيوتي وورلد السعودية”، الذي تنعقد دورته الرابعة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، عن مشاركات فاقت التوقعات من العارضين العالميين، إضافة إلى عدد كبير من العلامات التجارية المحلية والإقليمية.
وتؤكد المشاركات في المعرض الذي ينعقد بين 11 و 13 فبراير الجاري، على أهمية مدينة الرياض في خارطة الموضة والجمال العالمية، وارتفاع حجم الاهتمام العالمي والخليجي بقطاع الجمال والرفاهية وما يشهده من نمو ملحوظ.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة للمعرض، بلال البرماوي، إلى أن الفرص المتاحة للزوار الإقليميين والدوليين للتواصل والعرض في “بيوتي وورلد السعودية” لا شبيه لها، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه المعرض عام 2022 مكنه هذا العام من الاستحواذ على كامل مساحة العرض المتاحة، ما يشير إلى أهمية قطاع الجمال والصحة والرفاهية ومساهمته في الاقتصاد، إذ تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي هذا القطاع.
وأبدى اعتزازه، بما يقدمه المعرض من فرص تتيح إمكان التواصل بين الموردين، ما يسهم في نمو التجارة انطلاقًا من “بيوتي وورلد السعودية”.
من جانبه أوضح مدير إدارة المعرض في “ميسي فرانكفورت ميدل إيست”، سيد علي أكبر، أن “بيوتي وورلد السعودية” يفخر بقطاع العطور لما يمتلكه من حضور وأهمية ثقافية عميقة في المنطقة، إلى جانب ارتفاع الاهتمام العالمي بمصنِّعي العطور في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المعرض سيشهد هذا العام حضورًا واسعًا لبيوت العطور الأوروبية والعالمية.
وعبَّر عن سعادته، باجتماع أفضل قادة قطاع العطور في العالم بمدينة الرياض، حيث سيشكل ذلك ميزة عرض استثنائية للجميع في ظل النمو العالمي الذي يشهده هذا القطاع. وفق”أخبار 24″.
ويُعَدّ بيوتي وورلد السعودية النسخة الخامسة من علامة “بيوتي وورلد العالمية”، حيث يتم تنظيم المعارض السنوية الأخرى في دبي (بيوتي وورلد ميدل إيست) واليابان (بيوتي وورلد اليابان، بيوتي وورلد غرب اليابان، وبيوتي وورلد اليابان فوكوكا). وبيوتي وورلد السعودية مرخص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي إتش لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ويقدم “بيوتي وورلد السعودية”، المعرض الوحيد المتخصص بقطاعات الجمال والعطور والشعر والرفاهية في المملكة، مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول التي تمثل جميع جوانب قطاع الجمال، وسيضم المعرض خمسة قطاعات رئيسية متخصصة، تشمل: العطور، والشعر والأظافر ومستلزمات الصالونات، إضافة إلى مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. كما يتضمن المعرض قسمًا لسلاسل التوريد والخدمات، مع فئة خاصة بالعناية والنظافة الشخصية.