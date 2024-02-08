مكافحة “الاحتيال” في تأمين “المركبات”

نظمت شركة “نجم” لخدمات التأمين ورشة عمل بعنوان “مكافحة الاحتيال التأميني في قطاع المركبات”، تناولت وسائل مكافحة الاحتيال والتكسب غير المشروع في تأمين المركبات، والآثار السلبية المترتبة عنه، التي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عامّ وعلى جميع أطراف العملية التأمينية.
وتناولت الورشة، التي رعتها هيئة التأمين، ونُظمت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بمدينة الدمام، وسائل مكافحة الاحتيال والتكسب غير المشروع في تأمين المركبات، والتوعية بالآثار السلبية المترتبة عنه، والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى جميع أطراف العملية التأمينية بشكل خاص.
كما تناول الحضور في جلسة حوار مفتوحة ضمن جدول أعمال الورشة، الأضرار التي تنتج عن عمليات الاحتيال والحلول المطروحة لمواجهة هذه الجريمة المالية، وتنظيم جهود جميع الأطراف لتفعيل تلك الحلول وبما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وتأتي هذه الورشة ضِمن سلسلة من ورش العمل التي تخطط نجم لتنظيمها في العديد من مدن المملكة ومنها الرياض وجدة، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين من شركات التأمين، في إطار الجهود التي تبذلها نجم لمواجهة عمليات الاحتيال الذي يُعَدّ أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التأمين السعودية، مع تسليط الضوء على الانعكاسات السلبية التي تقع على العملاء وشركات التأمين ومقدمي الخدمة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم محمد يحيى الشهري، أن إستراتيجية نجم تهدف إلى تعزيز دورها المحوري في دعم قطاع التأمين على المركبات في المملكة، وتعظيم أثره الاقتصادي والتنموي.