رفع كفاءة الطاقة بمباني “الجبيل وينبع”

انطلقت أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في المبنى الرئيسي للهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينة الجبيل الصناعية، بالإضافة إلى كلية الجبيل الصناعية ومبنى إدارة حماية ومراقبة البيئة، وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة للجهات المشار إليها، والبالغ عددها 62 مبنى بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 277 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد”، وليد الغريري، أن الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة.
وأضاف أنه تبيّن للشركة أهمية تطبيق 8 معايير رئيسية للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، ومن أبرزها: استبدال بعض وحدات التكييف المدمجة والمنفصلة بأخرى ذات كفاءة أعلى ومرشدة للطاقة، وتركيب نظام التحكم عليها. وتشمل المعايير التحكم بوحدات مناولة الهواء عن طريق أجهزة ذات تردد متغير للتحكم بسرعتها.
ونوه بأن الشركة ستؤهل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لمبنى الهيئة الملكية الرئيسي في الجبيل وكلية الجبيل الصناعية بالإضافة إلى مبنى حماية ومراقبة البيئة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع بلغ حوالي 39.7 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 32.3 مليون كيلو واط ساعة سنويًا؛ أي بنسبة خفض مستهدف يبلغ 18%، وبنسبة توفير مستهدفة من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 11 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 4 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة؛ أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 70 ألف شتلة سنوياً.